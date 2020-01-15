В Рубежном задержали мужчину на выходе из почты: у него нашли психотропное вещество PVP

В г.. Рубежное сотрудники Управления противодействия наркопреступности и Следственного управления ГУНП под процессуальным руководством прокуратуры в ходе реализации оперативной информации обнаружили и изъяли у местного жителя 2 пакета с особо опасным психотропным веществом PVP весом 100 г.

Об этом сообщает полиция Луганской области

Парня задержали на выходе из почтового отделения, где именно он и получил посылку с психотропным веществом.

Данный факт внесен в ЕРДР по ст. 309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта».

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В рамках уголовного производства продолжается проведения следственно-оперативных мероприятий.