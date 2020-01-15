Зеленский: Украина определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины

Канцлер выразила соболезнования в связи с катастрофой украинского самолета в Иране.

Владимир Зеленский поблагодарил за слова поддержки и готовность Германии взаимодействовать ради открытого и беспристрастного расследования катастрофы.

Президент Украины также рассказал, что с первых дней на месте трагедии работала группа украинских специалистов. Сейчас в Иране остаются те из них, которые занимаются вопросами идентификации и репатриации тел погибших, а также вопросами «черных ящиков».

Глава Украинского государства ожидает эффективное расследование и привлечение к уголовной ответственности виновных в сбивании самолета украинских авиалиний, а также на компенсации семьям погибших и компании-перевозчику. Президент Украины призвал Германию политически содействовать этому процессу.

Стороны также обсудили заключенные договоренности по транзиту газа через территорию Украины в Европу.

Владимир Зеленский отметил, что доволен достигнутым компромиссом и заключением нового контракта, и поблагодарил Германию за посредничество.

Ангела Меркель со своей стороны отметила, что следующей задачей является обеспечение увеличения инвестиций в украинскую ГТС для повышения ее конкурентоспособности.

Президент Украины и Федеральный канцлер Германии также пообщались о ситуации на Донбассе.

Владимир Зеленский поблагодарил Ангелу Меркель за активное участие в проведении саммита в нормандской формате в Париже 9 декабря и за поддержку Украины в вопросе мирного урегулирования конфликта на востоке.

Глава государства подчеркнул, что благодаря переговорам в Париже удалось достичь договоренностей о возвращении части удерживаемых украинцев.

«Нам, к сожалению, не удалось освободить всех, но мы вернули 76 человек. И мы очень благодарны вам за участие в этом процессе », — отметил Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас ведется работа над формированием очередных списков для освобождения

Также Президент Украины выразил обеспокоенность невыполнением договоренностей по обеспечению реального режима «полной тишины» на Донбассе.

По словам Главы государства, на следующих консультациях Трехсторонней контактной группы в Минске 16 января украинская сторона будет активно работать над продвижением дополнительных мер для полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств.

«Для нас очень важно, чтобы это были именно гуманитарные участки. Это важно для людей », — подчеркнул он.

Кроме того, Президент выразил обеспокоенность недопуска представителей Международного комитета Красного Креста к незаконно удерживаемым лицам на неподконтрольных территориях.