В Северодонецке поздравили с вековым юбилеем ветерана Второй мировой войны

В Северодонецке поздравили с вековым юбилеем участника Второй мировой войны, лейтенанта Бородавку Александру Степановну.

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

Александра Степановна награждена орденами Богдана Хмельницкого, Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги» и юбилейными. В адрес именинницы прозвучали теплые слова,и, конечно же, ей подарили цветы и подарки.

Также благодаря принятой депутатской группой «Северодончане» программе «Забота» есть возможность предоставлять денежную помощь жителям Северодонецка, которым исполнилось 100 лет. Поэтому Александре Степановне вручено подарочный сертификат на получение денежной помощи в размере 5000 грн.

«По состоянию здоровья Александра Степановна не встает. Впрочем, семья ветерана искренне порадовалась за уважение к почтенному возрасту, за тот подвиг, который в свое время сделало поколение Победителей. Сын Александр поблагодарил Северодонецкий городской совет за внимание и помощь», — сказано в сообщении