Директору ООО «Северодонецкий асфальтобетонный завод» сообщено о подозрении, — экологи

В Государственной экологической службе в Луганской области прокомментировали многочисленные нарушения природоохранного законодательства ООО «Северодонецкий асфальтобетонный завод».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Экологи отметили, что с 2016 года получают обращения граждан о нарушениях требований природоохранного законодательства со стороны предприятия. В декабре 2016 года Инспекция провела проверку, которая выявила множество нарушений.

«По результатам проверки подготовлены и направлены материалы, а также исковое заявление о временной остановке промышленного объекта ООО «Северодонецкий асфальтобетонный завод» по производству асфальтобетонной смеси на базе установки ДС-158 до момента получения документов разрешительного характера в Окружном административном суде города Киева. Согласно решению суда 19.07.2017 исковые требования Инспекции удовлетворены в полном объеме и подлежит немедленному исполнению», — сказано в сообщении.

В тоже время, как отмечают экологи, завод решение суда не выполнил, в самовольном порядке «осуществлял свою незаконную деятельность, продолжая оказывать негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей природной среды». Этот факт Инспекция подтвердила 22 раз заявлениями в Северодонецкий ОП ГУНП в Луганской области.

«С целью пресечения преступления против окружающей среды по обращению Инспекции по факту невыполнения решения суда, под процессуальным руководством Северодонецкой местной прокуратуры и следственным отделом Северодонецкого отдела полиции, начато досудебное расследование в уголовном производстве № 12018130370000625 от 02.03.2018 по факту умышленного невыполнения решения суда должностными лицами ООО « Северодонецкий асфальтобетонный завод »по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 382 УК Украины, которое в настоящее время переквалифицировано на ч. 2 ст. 382 УК Украины», — отметили в ведомстве.

Экологи подчеркивают: по данным Главного управления Национальной полиции в Луганской области по состоянию на 10 января 2020 директору ООО «Северодонецкий асфальтобетонный завод» сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 382 УК Украины. Обвинительный акт и материалы направлены в Северодонецкий городской суд.