На Луганщине полицейского подозревают в превышении служебных полномочий

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, сообщили о подозрении полицейскому Управления патрульной полиции в Луганской области. Его подозревают в незаконном проникновении в жилище (ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины) и превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, 20 мая 2018 подозреваемый, представившись работником правоохранительного органа, угрозами заставил хозяина квартиры открыть дверь и вместе с четырьмя сообщниками проник в жилище. В квартире, кроме владельца, находился другой гражданин, который задолжал сообщникам полицейского значительную сумму денег, а именно 110 000 гривен и 20 000 долларов США.

Впоследствии, «должника» вывели из квартиры и, угрожая убийством отвезли в лес, где продолжали его избиение. Подозреваемый полицейский оставил авто дорогой в лес.

Обвинительные акты относительно сообщников полицейского уже направлены в суд.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Луганской области.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.