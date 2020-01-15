В Счастье экологи и полиция задержали любителей незаконной «подводной охоты». ФОТО

Инспекторами Государственной экологической инспекции в Луганской области совместно с сотрудниками полиции БПСПОП «Луганск 1» выявлен факт нарушения правил использования объектов животного мира на канале пруда-охладителя ДТЭК Луганская ТЭС г. Счастье Новоайдарского района.

Об этом сообщает пресс-служба экологического ведомства.

Два подводных охотника осуществляли незаконный лов рыбы. У правонарушителей отсутствовали документы на подводную охоту и превышена суточная норма вылова рыбы на одного человека.

Своими действиями правонарушители нарушили пункты 3.15 и 4.3 Правил любительского и спортивного рыболовства.

На граждан составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Материалы дел направлены в Новоайдарский районный суд Луганской области для привлечения к ответственности. Также рассчитан вред, который причинили подводные охотники. Он составил 2686 грн и 3196 грн.