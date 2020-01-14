Лисичанский пограничный отряд получил спецтехнику от международных партнеров

Передача оборудования в рамках соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Королевства Норвегия и реализации проекта международной технической помощи состоялась сегодня на территории Лисичанского пограничного отряда.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА.
В мероприятии приняли участие председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай и заместитель главы миссии Посольства Королевства Норвегия Фредрик Артур.
«Оборудование для обнаружения радиоактивных и ядерных материалов, дозиметрии и дезактивации области необходимо. Но, надеюсь, пользоваться им специалистам не придётся », — отметил глава Луганщины.
Донором проекта выступила Государственная служба радиационной и ядерной защиты Королевства Норвегия.
Дезактивационный комплекс, переданный Лисичанскому пограничному отряду Государственной пограничной службы Украины, состоит из транспортного средства, оборудования для дезактивации, дезактивационных растворов.
В комплекте есть приборы для идентификации радионуклидов, мультифункциональные поисковые дозиметры-радиометры, индивидуальные дозиметры гамма излучения, информационные табло для мониторинга радиационной обстановки.
Кроме того, в ноябре 2019 проведено обучение и подготовка персонала отряда с использованием оборудования.comments powered by HyperComments