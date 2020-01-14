В ОРЛО признались в хронической задолженности по зарплате: цифры зашкаливают

Так называемый «статистический комитет», подконтрольный НВФ на временно неподконтрольной территории Луганщины, подготовил экспресс-выпуск, иллюстрирующий факт большой задолженности перед трудящимися.

Об этом сообщает «Информационное сопротивление».

«Сумма задолженности по заработной плате в течение ноября 2019 года увеличилась на 0,5% и на 1 декабря 2019 года составила 3089,1 млн рос.руб.», — сказано в сообщении.

Судя по данным, больше всего должны работникам в неподконтрольном Луганске и пригороде, Хрустальном (Красный Луч, — прим.ред.) и Лутугинском районе.

«Численность работников, которые вовремя не получили заработную плату, на 1 декабря 2019 г. составила 125 тыс.человек, каждому из которых не выплачено в среднем 24706 рос.руб.», — сказано в сообщении.

«В документе указана задолженность только за ноябрь, но можно суверенностью констатировать тот факт, что данная проблема в «ЛНР» имеет систематический характер. И если брать в учет, что цифры предоставлены «официальным органом ЛНР», в реалиях данные показатели в разы больше.

Пропагандистская машина «ЛНР» скрывает истинные показатели бедствия населения и реального экономического краха «республики», дабы не вызвать массовые социальные протесты», — резюмировали в «Информационном сопротивлении».