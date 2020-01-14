Страны ЕС передали гуманитарный груз на Луганщину

В рамках визита в Луганскую область официальной делегации Латвии, Эстонии и Польши в Северодонецке состоялась передача гражданскому населению, проживающих в населенных пунктах вдоль линии разграничения, гуманитарного десятитонного груза. А именно — одежды, обуви, теплых вещей и тому подобное

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс отметил, что это очередной груз, прибывший в Луганскую область. Его собирали в Латвийской, Эстонской, Финляндской Республиках, Королевстве Швеция, Республике Польша.

Со своей стороны председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай поблагодарил за такую ​​поддержку.

«Сегодня мы еще раз убеждаемся, что для нас очень ценна помощь от международных партнеров. Наша область благодарна за помощь, которую вы оказываете в течение последних лет », — отметил глава области.

«Для нас очень важно, чтобы люди знали, что они не одни, — отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонской Республики в Украине Каймо Кууск. — Уже три года подряд здесь, в Северодонецке, мы помогаем организовать Фестиваль мыслей. На этом мероприятии участники общаются о будущем Луганщины, делятся своим видением как восстановить положительный имидж в региона, предлагают множество идей, сразу обсуждают с опытными специалистами и экспертами ».

Также Юрис Пойканс добавил, что в мае прошлого года произошло важное событие для городов Попасная и Огре. Был подписан Меморандум о сотрудничестве между Попаснянской районной государственной администрацией и Огрским краевым самоуправлением. Теперь происходит обмен опытом в социально-экономической и культурной сферах.