Страны ЕС передали гуманитарный груз на Луганщину

В рамках визита в Луганскую область официальной делегации Латвии, Эстонии и Польши в Северодонецке состоялась передача гражданскому населению, проживающих в населенных пунктах вдоль линии разграничения, гуманитарного десятитонного груза. А именно — одежды, обуви, теплых вещей и тому подобное
Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс отметил, что это очередной груз, прибывший в Луганскую область. Его собирали в Латвийской, Эстонской, Финляндской Республиках, Королевстве Швеция, Республике Польша.
Со своей стороны председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай поблагодарил за такую поддержку.
«Сегодня мы еще раз убеждаемся, что для нас очень ценна помощь от международных партнеров. Наша область благодарна за помощь, которую вы оказываете в течение последних лет », — отметил глава области.
«Для нас очень важно, чтобы люди знали, что они не одни, — отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонской Республики в Украине Каймо Кууск. — Уже три года подряд здесь, в Северодонецке, мы помогаем организовать Фестиваль мыслей. На этом мероприятии участники общаются о будущем Луганщины, делятся своим видением как восстановить положительный имидж в региона, предлагают множество идей, сразу обсуждают с опытными специалистами и экспертами ».
Также Юрис Пойканс добавил, что в мае прошлого года произошло важное событие для городов Попасная и Огре. Был подписан Меморандум о сотрудничестве между Попаснянской районной государственной администрацией и Огрским краевым самоуправлением. Теперь происходит обмен опытом в социально-экономической и культурной сферах.comments powered by HyperComments