Три города на Луганщине вошли в ТОП-200 инвестиционно привлекательных малых и средних громад Украины

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Фонд «Региональный центр экономических исследований и поддержки бизнеса» сформировал рейтинг институциональной способности и устойчивого развития малых и средних громад Украины.  В рейтинг входят 200 лучших громад по состоянию на 1 января 2020 года.

Рейтинг учитывает 38 критериальных показателей и отражает инвестиционную привлекательность громад в 2020 году.

Рассчитан рейтинг 1321 громады Украины до 100 тыс. жителей.
Средний показатель по стране — 21,48.

В рейтинг попали города Луганской области — Кременная (71 место), Рубежное (115 место) и Сватово (160 место).

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