В 2020 году Дорожный фонд Луганской области составит 3 млрд гривен

Региональный дорожный фонд Луганской ОГА в 2020 году составит рекордные 3 миллиардов гривен.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай на своей странице в Facebook. передает rbc.ua

В своем видео-обращении Гайдай поблагодарил премьер-министра Алексея Гончарука, его советника Юрия Голика и главу Укравтодора Александра Кубракова за выделение области еще почти 200 млн гривен на ремонт участка трассы государственного значения в Лисичанске.

«Я хотел бы поблагодарить Александра Кубракова, Юрия Голика и самого премьера Алексея Гончарука за то, что в этом году мы получим фантастическую сумму на ремонт дорог Луганской области», — добавил Гайдай.

По его словам, еще 200 млн гривен на ремонт 14-километрового участка трассы в районе Лисичанска было решено выделить из госбюджета после рабочей встречи Гайдая, Гончарука, Голика и Кубракова.

Изначально, ремонт этой дороги был возложен на областной бюджет.

«Благодаря этому решению, количество отремонтированных дорог Луганской области не уменьшится», — сказал Гайдай.

По словам Голика, в 2019 году лидерами в использовании средств, выделенных на ремонт и содержание дорог областного и сельского значения, были Хмельницкая, Сумская, Луганская, Харьковская и Днепропетровская области.