Студенты и преподаватели ЛНУ имени Тараса Шевченко собрали гумпомощь малообеспеченным семьям

В ЛНУ имени Тараса Шевченко состоялась акция «Поделись своим счастьем с другим! ˮ по инициативе студенческой социальной службы университета и волонтеров.
Об этом сообщает пресс-служба университета.
К акции присоединился весь студенческо-преподавательский коллектив университета. Так, была собрана одежда, обувь, книги, канцелярские принадлежности и игрушки для детей из малообеспеченных семей Старобельского района.
«Все желающие от чистого сердца приносили вещи и передавали слова поздравления с новогодними праздниками детям и их семьям. Благодаря совместным усилиям удалось собрать много вещей, которые, по окончанию акции были переданы в благотворительный фонд ,, СОС Детский городокˮ», — сказано в сообщении.comments powered by HyperComments