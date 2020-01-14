Студенты и преподаватели ЛНУ имени Тараса Шевченко собрали гумпомощь малообеспеченным семьям

В ЛНУ имени Тараса Шевченко состоялась акция «Поделись своим счастьем с другим! ˮ по инициативе студенческой социальной службы университета и волонтеров.

Об этом сообщает пресс-служба университета.

К акции присоединился весь студенческо-преподавательский коллектив университета. Так, была собрана одежда, обувь, книги, канцелярские принадлежности и игрушки для детей из малообеспеченных семей Старобельского района.

«Все желающие от чистого сердца приносили вещи и передавали слова поздравления с новогодними праздниками детям и их семьям. Благодаря совместным усилиям удалось собрать много вещей, которые, по окончанию акции были переданы в благотворительный фонд ,, СОС Детский городокˮ», — сказано в сообщении.