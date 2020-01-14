В Луганской области один из самых высоких показателей безработицы в стране

За ІІІ квартал 2019 года уровень безработицы в Украине составил 7,3%.

Об этом сообщается в «Обзоре» рынка труда» Минэкономразвития, передает ubr.ua

В обзоре также отмечается, что за первые девять месяцев 2019-го структура занятости по полу выглядела следующим образом:

мужчины: в селе занятость составила 70%, а в городе – 57,6%;

женщины: в селе – 69,1%, а в городе – 56,8%.

При этом за первые девять месяцев самый меньший показатель безработицы зафиксирован в таких регионах (меньше 6%):

Киев и Киевская область;

Одесская область;

Харьковская область

А вот самый высокий показатель был в следующих областях (более 10%):