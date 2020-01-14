В Луганской области один из самых высоких показателей безработицы в стране

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За ІІІ квартал 2019 года уровень безработицы в Украине составил  7,3%.

Об этом сообщается  в «Обзоре» рынка труда» Минэкономразвития, передает ubr.ua

В обзоре также отмечается, что за первые девять месяцев 2019-го структура занятости по полу выглядела следующим образом:

  • мужчины: в селе занятость составила 70%, а в городе – 57,6%;
  • женщины: в селе – 69,1%, а в городе – 56,8%.

При этом за первые девять месяцев самый меньший показатель безработицы зафиксирован в таких регионах (меньше 6%):

  • Киев и Киевская область;
  • Одесская область;
  • Харьковская область

 

А вот самый высокий показатель был в следующих областях (более 10%):

  • Волынская;
  • Черниговская;
  • Полтавская;
  • Кировоградская;
  • Донецкая;
  • Луганская.

Названы области с самой низкой и высокой занятостью - фото 3

Названы области с самой низкой и высокой занятостью - фото 2

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