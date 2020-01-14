Почему для общепита необходим профессиональный стол-тумба из нержавеющей стали

Современные рестораны, как правило, обладают высокотехнологичным кухонным оборудованием, среди которого всегда можно найти мебель из нержавеющей стали. Одну из ведущих ролей в данном случае выполняет такой предмет, как производственный стол-тумба. Именно на его поверхности профессиональные повара дают жизнь невероятным рецептам, объединяют в одно целое различные ингредиенты и создают блюда-шедевры. Однако для этого персоналу заведения необходимы столы из нержавейки для ресторана в DSTO, способные создать соответствующие условия для повышения эффективности заведения и обеспечить быстрое выполнение всех рабочих процессов.

Стол-тумба из нержавейки: основные преимущества и особенности

Перед покупкой такой мебели из нержавеющей стали, как профессиональный стол-тумба для кухни общепита, нужно четко понимать, почему данный материал является предпочтительным для заведений общепита. Помимо невысокой цены, которая ощутимо влияет на популярность этих изделий, существует ряд других важных характеристик, обеспечивающий повышенный спрос на мебель из нержавейки. Мы говорим о следующих факторах:

Прекрасная устойчивость к высоким температурам. Полное отсутствие взаимодействия с продуктами питания. Высокая прочность и практически полная невосприимчивость к механическим повреждениям. Способность без проблем противостоять различным агрессивным средам.

Это лишь небольшая часть основных параметров, позволяющих понять, почему мебель из нержавеющей стали принято считать наиболее подходящим вариантом для кухни общепита. В комбинации с невысокой стоимостью, профессиональный стол-тумба позволит любому повару воплотить в жизнь самые смелые и креативные идеи. Достаточно спросить мнение такой продукции, как мебель из нержавейки у профессионального кулинара и вы поймете, что купить ее – всегда правильное решение.

Стоит также отметить, что стол-тумба из нержавеющей стали для кухни заведений общего питания обладает большим количество полок. Это дает возможность разместить внутри посуду, продукты питания или различный кухонный инвентарь. Примечательно, что технологические особенности, которыми обладает мебель из нержавейки, гарантируют полную сохранность от проникновения влаги во внутреннюю часть оборудования или неприятных посторонних запахов и прочих нежелательных факторов.

Купить стол-тумбу из нержавеющей стали можно в Интернете

Если вы раздумываете над тем, чтобы открыть ресторан, кафе или столовую, и активно ищете специализированную мебель из нержавейки, то вам обязательно стоит рассмотреть продукцию различніх интернет-магазинов. Проверенные производители являются одними из крупнейших поставщиков вышеупомянутого оборудования на рынок Украины. Владельцы бизнеса в Харькове и других городах могут заказать следующие варианты этого оборудования:

Стол-тумба из нержавеющей стали с раздвижными дверцами. Данная продукция особенно популярная среди заведений общепита. Стол-тумба с выдвижными ящиками. Стол-тумба из нержавейки со специальными вместительными полочками.

Продукция сделана из высококачественной специализированной пищевой нержавеющей стали. Она является залогом безопасного использования этого оборудования на кухни. Купить мебель из нержавейки можно как в городе Харьков, так и в любом другом населенном пункте Украины. Достаточно заглянуть на сайты проверенных производителей и заказать профессиональный стол-тумбу по доступной цене.

Стол тумба из нержавейки: основные параметры и характеристики

Чтобы вы могли четко представить, как выглядит современный стол-тумба из нержавейки, необходимо знать главные характеристики этого оборудования. Такая информация является фундаментом правильного применения данной продукции, а также ее грамотного размещения на кухни вашего заведения. Как и любая другая мебель из нержавеющей стали, упомянутый стол-тумба имеет несколько основных параметров.

Стандартная продукция для кухонь общего питания, принадлежащая к этой категории, обладает следующими техническими характеристиками:

Водонепроницаемая верхняя столешница, гарантирующая продолжительный срок службы изделия и защиту внутреннего пространства от попадания влаги.

Легкосъемные полки.

Регулируемые ножки стол-тумбы (до 15 мм).

Присутствие удобных вертикальных ручек.

Прочная сварная конструкция, являющаяся залогом высокой надежности.

Абсолютно гладкая поверхность, которая идеально подходит для работы на кухне и легко чистится.

Как мы видим, профессиональный-стол тумба может предложить владельцу бизнеса, связанного со сферой общего питания, массу неоспоримых преимуществ. Недаром он считается центральным элементом кухонного комплекта в ресторанах, барах и кафе.

Сейчас можно найти широкий выбор такой продукции, как мебель из нержавеющей стали. Среди ассортимента товаров вы найдете также стол-тумбу для профессиональной кухни, который удивит вас высоким качеством материалов, надежностью конструкции и доступной ценой. Если вы ищете мебель из нержавейки, способную повысить эффективность работы вашего заведения, то самое время обратить внимание на такое оборудование.