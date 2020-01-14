Как правильно худеть с пользой для здоровья?

Как вы все знаете, здоровья нельзя ни продать, ни купить, поэтому остается только беречь его. Однако многие представительницы прекрасного пола в погоне за заветными сантиметрами, забывают про такой аспект, как здоровье, чего делать категорически нельзя. Так что заранее удостовериться во всех способах правильного похудения, чтобы потом не жалеть о испорченном здоровье, выпавших волосах и обломавшихся зубах.

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Главные советы по здоровому похудению