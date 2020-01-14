Чем в первую очередь стоит снарядить ребенка в лагерь?

Хоть детский лагерь и защищен от всех опасностей в максимальной степени, но родители всегда не лишены беспокойства за собственное чадо. Однако для того, чтобы все прошло как можно более благополучно, то лучше снарядить своего ребенка всем самым необходимым, дабы предотвратить вероятность всех неприятных исходов.
И что же стоит взять с собой в первую очередь?
- Все необходимые документы. Обычно список, в котором расписан весь список необходимых документов, ребенку выдается заранее. Однако многие вспоминают о нем в последнюю очередь, допускать чего крайне нежелательно. Но если так уже случилось, то стоит помнить еще и про справки, на сбор которых в обычных условиях может потребоваться довольно длительное время, так что вы вполне можете не успеть. Но не стоит отчаиваться, потому что справки вы можете получить в ускоренном режиме. Правда, для этого вам придется внести дополнительную сумму, но она не слишком крупная, так что это не должно принести вам большого дискомфорта. Все указанные анализы в справке 079 у вам не придется сдавать, если вы воспользуетесь вышеупомянутым предложением.
- Медикаменты. Сюда можно отнести и всякую мелочевку, например, пластырь, зеленка, йод и т. д. Конечно, ребенка в случае необходимости снабдят всем этим, но стоит помнить и о том, что такой запас никогда не помешает. Если же у вашего ребенка имеются какие-либо хронические заболевания, аллергии, то ни в коем случае не забудьте про необходимые таблетки. Ведь всегда могут случиться непредусмотренные ситуации.
- Сменная обувь. Если вы отправляете ребенка в теплый сезон, то имейте в виду, что погода весьма изменчива. Так что лучше вооружиться несколькими комплектами обуви, которая сможет помочь вам в той или иной ситуации. Например, идеальным вариантом станет такой набор, как резиновые сапоги, кроссовки, шлепанцы и, возможно, какие-нибудь босоножки.
- Теплая одежда. Как оговаривалось выше, погода непостоянна. Для вас это послужит минусом, потому что вы не сможете точно знать, что же взять собой. Поэтому рекомендуется снабдить свое дитя хотя бы несколькими теплыми кофтами, иначе он просто-напросто может простудиться.