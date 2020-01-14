Чем в первую очередь стоит снарядить ребенка в лагерь?

Хоть детский лагерь и защищен от всех опасностей в максимальной степени, но родители всегда не лишены беспокойства за собственное чадо. Однако для того, чтобы все прошло как можно более благополучно, то лучше снарядить своего ребенка всем самым необходимым, дабы предотвратить вероятность всех неприятных исходов.

И что же стоит взять с собой в первую очередь?