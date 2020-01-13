В Попасной обновили сквер по улице Суворова

Сегодня, 13 января, состоялось открытие реконструированного сквера по ул. Суворова.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянского городского совета.

«По инициативе молодежного совета при Попаснянском городском совете, получив поддержку местной власти, общественной организацией «Я верю в свой город» во главе с руководителем Снежаной Матковской был написан и реализован проект по программе ООН в Украине «Создание безопасного пространства для сплочения общества« Студенческие вечера »», — сказано в сообщении.

Стоимость проекта составила более 200 тыс. грн., из городского бюджета было профинансировано 50 тыс. грн. Помощь в реализации проекта предоставило КП «СКП» и активные женщины и мужчины города.

На территории сквера были установлены скамейки, урны и фонари, высажены некоторые виды зеленых насаждений, заменены бордюры, приобретены и будут установлены камеры видеонаблюдения.

Во время мероприятия также состоялось возложение цветов к подножию памятного знака воинам — рабочим вагоноремонтного завода, погибшим во время Второй мировой войны, который находится на территории реконструированного сквера.