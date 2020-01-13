Мэр Лисичанска не понимает, почему «ЛЭО» снова хочет обесточить «Лисичанскводоканал». ВИДЕО

Жители Лисичанска серьезно обеспокоены тем, что ЛЭО в очередной раз анонсировало отключение воды.

В свою очередь Сергей Шилин, мэр Лисичанска, утверждает, что не знает, почему ЛЭО должно отключать воду в городе, передает со ссылкой на региональные СМИ.

В одном из интервью Шилин заявил, что у города нет никаких обязательств перед ЛЭО и причина возможного отключения для него не понятна.

«Я не знаю, почему они будут нас отключать. У нас нет перед ними обязательств», — утверждает Шилин.

Кроме того, он отметил, что работа по поиску нового поставщика электроэнергии в полном разгаре. До 12 января был объявлен тендер на поставщика, было получено две заявки.

По словам Шилина, 12 января должно было состояться рассмотрение заявок, определен победитель в тендере и заключен договор.

Однако 13 января никакой информации о подписании договора с новым поставщиком электроэнергии нет. А уже 14 должно состояться обесточивание «Лисичанскводоканала».

В ЛЭО информацию относительно обесточивания водоканала не опровергли. Более того, обнародовали перечень должников, среди которых «Лисичанскводоканал» занимает лидирующее место.

Жители Лисичанска, судя по комментариям в социальных сетях, не знают, кому верить — анонсу ЛЭО или интервью Шилина, и очень переживают, что опять придется терпеть дискомфорт.