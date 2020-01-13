В Марковском районе огнеборцы больше часа боролись с пожаром в заброшенном доме

13 января в 1:47 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Марковский район, с. Караван-Солодкий, ул. Центральная.
Прибыв на место пожара, спасатели установили, что горит заброшенный жилой дом, передает пресс-служба областного спасательного ведомства.
Пожар на площади 32 кв. м. локализован в 2:55 и ликвидирован в 4:34.
Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.
К ликвидации пожара привлекалось 8 пожарных и 3 единицы техники.
Причины возникновения пожара устанавливаются специалистами.
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