В Марковском районе огнеборцы больше часа боролись с пожаром в заброшенном доме

13 января в 1:47 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Марковский район, с. Караван-Солодкий, ул. Центральная.

Прибыв на место пожара, спасатели установили, что горит заброшенный жилой дом, передает пресс-служба областного спасательного ведомства.

Пожар на площади 32 кв. м. локализован в 2:55 и ликвидирован в 4:34.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

К ликвидации пожара привлекалось 8 пожарных и 3 единицы техники.

Причины возникновения пожара устанавливаются специалистами.