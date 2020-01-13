В Новодружеске пьяный водитель предлагал взятку патрульным

В Новодружеске Луганской области водитель предложил патрульным взятку, чтобы избежать административной ответственности за управление в состоянии опьянения.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Луганской области.

Автомобиль ВАЗ 21013, с неработающей фарой в темное время суток, заметили накануне патрульные . При проверке документов у водителя патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти освидетельствование на месте или в медицинском учреждении.

От прохождения процедуры он отказался. Зато предложил полицейским деньги, чтобы те не составляли в отношении него протокол. На неоднократные предупреждения патрульных об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды гражданин не реагировал и продолжал предлагать деньги за непривлечение его к административной ответственности. Когда понял, что протокол все же будет составлен — попытался скрыться с места происшествия.

Патрульные задержали водителя и доставили в отдел полиции, где составили в отношении него протокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и вынесли постановление за нарушение ПДД. После оформления админматериалов мужчину патрульные передали следственно-оперативной группе — за предложение неправомерной выгоды ему грозит уголовная ответственность.