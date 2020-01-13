Пять лет назад рухнула диспетчерская в ДАП: «Киборги выдержали, не выдержал бетон»

Ровно пять лет назад, от неиссякаемых вражеских обстрелов упала диспетчерская вышка Донецкого аэропорта, которая в дальнейшем стала главным символом обороны международного аэропорта имени Сергея Прокофьева.

Украинские защитники держали оборону 242 дня, а вышка аэропорта служила «глазами» воинов, После падения башни дальше оборонять ДАП стало бессмысленно, пишет ДонПресс

За мужество и бесстрашие члены НВФ назвали защитников донецкого аэропорта киборгами.

По разным данным во время обороны Донецкого аэропорта погибли более 200 украинских защитников.