Ударил топором по неустановленному предмету: в ОРЛО подорвался 12-летний мальчик

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Ребенок получил осколочные ранения в результате взрыва неустановленного предмета во временно неподконтрольном  Миусинске (г.Хрустальный, — прим. ред.).

Об этом сообщает «Луганский инсайд» в телеграмме.

Инцидент произошел 12 января. Взрыв  неустановленного предмета произошел  во дворе дома ребенка. Как стало известно, мальчик ударил топором по неизвестному предмету.

12-летний пострадавший был госпитализирован в больницу г. Луганска  с диагнозом: проникающее роговичное осколочное ранение нижнего века правого глаза, множественные осколочные ранения грудной клетки, брюшной стенки, кистей обеих рук

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