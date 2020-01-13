Ударил топором по неустановленному предмету: в ОРЛО подорвался 12-летний мальчик

Ребенок получил осколочные ранения в результате взрыва неустановленного предмета во временно неподконтрольном Миусинске (г.Хрустальный, — прим. ред.).

Об этом сообщает «Луганский инсайд» в телеграмме.

Инцидент произошел 12 января. Взрыв неустановленного предмета произошел во дворе дома ребенка. Как стало известно, мальчик ударил топором по неизвестному предмету.

12-летний пострадавший был госпитализирован в больницу г. Луганска с диагнозом: проникающее роговичное осколочное ранение нижнего века правого глаза, множественные осколочные ранения грудной клетки, брюшной стенки, кистей обеих рук