На Луганщине задержали нелегалов, которые под покровом ночи незаконно пересекли границу

Ночью 12 января в районе н. п. Солонцы (Троицкий район) военнослужащие Луганского отряда, которые входят в состав операции Объединенных сил, задержали нелегальных мигрантов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Во время общения с «туристами» выяснилось, что все трое — граждане Индии. В РФ они попали самолетом в конце декабря прошлого года, о чем свидетельствуют соответствующие отметки и визы в их паспортах.

Сейчас в отношении задержанных составлены протоколы по признакам ч.2 ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

Также продолжаются мероприятия по установлению круга лиц, причастных к незаконной переправки лиц через государственную границу.