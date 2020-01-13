СМИ назвали города, в которых профсоюзы Луганщины намерены провести акцию протеста 14 января

Об этом идет речь в Уведомлении о проведении митингов, которое имеется в распоряжении Первой полосы .

В Федерации профсоюзов Луганской области 14 января с 10 до 11 утра намерены провести акции протеста на трех дорогах — в Лисичанске, Кременной и Сватово.

Как уточнили в Федерации профсоюзов, акции протеста — это вынужденная мера. Профсоюзы выступают категорически против принятия Закона «О труде», поскольку убеждены — он приведет к катастрофическим последствиям для национальной экономики и направлен на сворачивание трудовых прав украинцев.

14 января представители профсоюзов начнут одновременные митинги в трех точках Луганской области — в Лисичанске (на перекрестке улиц Генерала Потапенко и Первомайской), в Кременной (поселок Старая Краснянка, возле АЗС) и в Сватово (улица им. Сосюры).

Федерация профсоюзов Луганской области заранее приносит извинения за возможные неудобства, связанные с временным ограничением движения транспортных средств на указанных участках дорог, и просит жителей области поддержать их инициативу по защите трудовых прав граждан.

Также отмечается, что акции протеста будут проходить в соответствии с законодательством и органы власти заранее проинформированы об их проведении.