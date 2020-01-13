13 января — Щедрый вечер и праздник Маланки

В понедельник, 13 января украинцы отмечают праздник Маланки и устраивают семейный ужин в Щедрый вечер.

Об этом пишет Главком

С 13 на 14 января украинцы встречают Старый Новый год, или Щедрый вечер. Утром хозяйки начинают готовить щедрую кутью. В отличие от богатой, ее заправляют маком и медом. Ее ставят в углу. Кроме того, пекут блины, готовят пироги и вареники с творогом, чтобы одаривать щедровальников и посевальщиков.

Вечером и до полуночи щедровальники обходят дома. По давней традиции, новогодние обходы маланкарей, как и рождественских колядников, происходят после заката Солнца, то есть тогда, когда владычествует всякая нечистая сила. Девушки-подростки в одиночку или вместе оббегают соседей, чтобы защедровать.

На Маланку ходят также и ребята. Они «водят Маланку». Ребята в масках выражают добрые пожелания, веселят песнями, танцами, шутливыми сценками. Один из них, как правило, переодетый в женское платье и его называют Маланкой.

По старинке ряженые, закончив ритуальный обход, утром шли на перепутье сжигать «Дидуха», — снопы соломы, стоявшие в углу от Святого вечера до Нового года, потом прыгали через костер. Это должно очистить от общения с нечистой силой.

А на следующий день, когда начинает светать, идут засевать зерном. Зерно берут в рукавицу или в сумку. Сначала идут к крестным родителям и другим родственникам и близким.

Первый посевальщик на Новый год приносит в дом счастье. По народным верованиям, девушки счастья не приносят — только ребята, поэтому засевать девушкам не годится.

Приметы на Щедрый вечер:

если ночь Нового года тихая и ясная, будет счастливый год не только для людей, но и для скота;

если солнце высоко взойдет, весь год будет счастливым, а особенно добрым будет урожай фруктов;

если иней обильно покрывает все деревья, будет урожай на зерновые и хороший медосбор;

если падает мягкий снег — на урожай, а когда тепло, то лето будет дождливым;

какой первый день в Новом году, то и год будет такой;

если на Меланию оттепель, то ждали теплого лета