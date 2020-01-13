Гайдай назвал трассы, которые планируют отремонтировать в 2020 году

Луганщина получит на ремонт дорог еще 196, 6 миллионов гривен и увеличит объемы восстановления областных автодорог.

Об этом председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай сообщил сегодня, 13 января, вернувшись из рабочей поездки в Киев, сообщает пресс-служба ЛОВГА.

Соответствующая договоренность достигнута с премьер-министром и председателем Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

«В этом году мы должны были выделить из областного дорожного фонда на ремонт участка длиной 14 км и 12 м в ширину в Лисичанске. Эта дорога является коммунальной. Но во время встречи с Премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и председателем Госавтодора Александром Кубраковым мы договорились, что Правительство возьмет на себя финансирование восстановления этого объекта, — отметил Сергей Гайдай. — А это дополнительные 196, 6 миллионов гривен. То есть почти треть всех средств, заложенных в 2020 году на ремонт дорог, находящихся на балансе области. Благодаря этому сумма, которая останется в областном бюджете, будет направлена ​​на восстановление других разбитых дорог. Мы отремонтируем дополнительные десятки километров областных дорог »

Глава Луганщины также напомнил, что в 2020 году впервые в истории области Луганщина получит в четыре раза больше денег на ремонт дорог, чем Донецкая область. Тендеры объявляются на 3,8 миллиарда гривен. Дополнительно еще 660 миллионов гривен областных средств.

В этом году ожидается капитальный ремонт автосообщения между Северодонецком и Станицей Луганской, а также дороги от Северодонецка до Золотого. Запланированы соответствующие работы на Старобельском треугольнике — Северодонецк-Сватово-Старобельск-Северодонецк.

Кроме того, должно быть объявлен тендер на восстановление дороги от КПП «Танюшевка» до Старобельска. По завершении ремонта область от растаможивания товаров (которое сейчас происходит на Харьковщине) дополнительно будет получать более 500 миллионов гривен в год.