В «ЛНР» заявили об обстреле Голубовки

НВФ на временно неподконтрольной территории Луганщины утверждают, что 10 января произошел обстрел г. Голубовка (Кировск).

Об этом сообщили в так называемом «МЧС ЛНР».

«г. Кировск, ул. Железнодорожная, 3, повреждён фасад ж/дома, получил МВТ (осколочные ранения мягких тканей обеих голеней, средней степени тяжести), мужчина 1961 г.р.

— ул. Железнодорожная, повреждена ВЛ-04кВ (обесточено – 60 абонентов, на 21:30 энергоснабжение восстановлено на 100%);

— ул. Железнодорожная, 1, повреждена газовая труба Ø108. Без газоснабжения 7 абонентов, ремонтные работы запланированы на 11.01;

— ул. Льва Толстого, 23, разрушена пристройка к ж/дому;

— ул. Льва Толстого, 25, повреждены остекление и кровля ж/дома», — сказано в сообщении.