Дети из Лисичанского центра социально-психологической реабилитации получили подарки к зимним праздникам от Союза Самаритян Украины

Заместитель председателя облгосадминистрации Екатерина Безгинская вместе с директором Луганского областного центра социокультурной адаптации молодежи с ограниченными физическими возможностями Татьяной Баранцовой и ЛОМГО «АМИ-ВОСТОК» посетила коммунальное учреждение «Лисичанский центр социально-психологической реабилитации детей».

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА

Приветствуя детей, гости передали им подарки от ОО «Союз Самаритян Украины Киевское объединение».

Следует отметить, что Лисичанский центр социально-психологической реабилитации детей »создан для длительного (стационарного) пребывания детей в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, предоставление им комплексной социальной, психологической, педагогической, медицинской, правовой и других видов помощи .

В течение 2019 года в Центре получили помощь 95 детей.