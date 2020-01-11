Дети из Станично-Луганского района отправились на отдых в Переяслав-Хмельницкий

Накануне Нового года, на последней сессии 2019 года, Станично-Луганского районного совета, депутатами было принято решение о заключении Меморандума о партнерстве и сотрудничестве в социально-гуманитарной сфере между Станично-Луганским районным советом и Переяслав-Хмельницким районным советом.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.

«В начале 2020 года, наши дети получили Рождественские подарки из Переяслав-Хмельницкого лицея «Патриот». А сегодня они отправились в путешествие в Переяслав за новыми впечатлениями и друзьями, где также познакомятся с руководителями района, сверстниками и воспитанниками лицея «Патриот», — сказано в сообщении.