В Марковском районе на пожаре погиб мужчина

10 января в 16:29 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Марковский район, с. Кабычевка, ул. Покровская.

Об этом сообщили в областном спасательном ведомстве.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит жилой дом. Во время тушения пожара было обнаружено тело гражданина, 1949 года рождения.

Пожар на площади 64 кв. м. локализован в 17:21 и ликвидирован в 20:16.

К ликвидации пожара привлекалось 7 пожарных и 3 единицы техники.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются специалистами.