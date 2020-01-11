На Луганщине мужчина пытался перевезти в РФ коллекцию марок

На Луганщине пограничники, которые выполняют задачи в районе проведения операции объединения сил, предотвратили незаконное перемещение коллекционных марок в РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ Украины.

Так, 9 января во время осуществления пограничного контроля в отношении гражданина, который прибыл в пункт пропуска «Танюшевка» на выезд из Украины, пограничники инициировали проведение углубленного осмотра.

По результатам проведения проверки пограничники совместно с таможенниками обнаружили у него альбом с почтовыми марками. Общее количество марок составило 222 шт.

Имеют ли они историческую и культурную ценность, установит экспертиза.

В альбоме были почтовые марки разных лет и стран прошлого века. Среди них — 1 марка Франции (1958 года выпуска), 3 марки СССР (1963 года выпуска), а также 218 марок Украины, Вьетнама, Кубы, Монголии, КНДР, Болгарии, Канады, Венгрии, Польши, Армении, Малайзии, Индии и периода СССР (с 1980 по 1991 года).

Гражданин Украины, который перемещал коллекцию марок, рассказал, что намеревался оценить их и в дальнейшем продать на территории РФ.