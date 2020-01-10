На Луганщине убили женщину: полиция ищет душегуба и просит граждан о помощи

В ночь с 5 на 6 января 2020 в поселке Валуйское Станично-Луганского района Луганской области совершено убийство местной жительницы.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Данный факт был внесен в ЕРДР по ст. 115 УК Украины «Убийство». Проведены первоочередные неотложные следственно-оперативные мероприятия, но, к сожалению в настоящее время не установлена ​​личность подозреваемого в совершении преступления.

«В связи с этим по приказу начальника ГУНП была создана усиленная следственно-оперативная группа, в состав которой входят сотрудники не только следственных и оперативных подразделений, но и других специальных служб. Мероприятия по раскрытию этого преступления не прекращаются, а продолжаются в усиленном режиме», — сказано в сообщении.

Полиция обращается ко всем неравнодушным гражданам — при наличии любой информации, которая поможет полиции раскрыть данное преступление и задержать преступника звонить на номер 102, или 0958019427 (дежурная часть Станично-Луганского отдела полиции). Конфиденциальность гарантируем.