Студенты Украинского католического университета приехали с Рождественским вертепом в Станично-Луганский район

Сегодня, 10 января, Рождественский вертеп студентов Украинского католического университета «Украина единая» поздравил с рождественскими праздниками жителей района и военнослужащих в Станице Луганской, Герасимовке и Петропавловке.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.

К жителям Станицы Луганской они приезжают уже пятый год подряд.

«Ребята из Львова спели колядки и в интересной форме рассказали историю Рождества Христова. Как всегда, рождественская история, которую показали молодые люди, закончилась хэппи-эндом», — сказано в сообщении.