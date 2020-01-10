Взрыв вражеского БПЛА возле позиций ВСУ: появились детали

Штаб операции Объединенных сил уточнил данные по потерям ВСУ за минувшие сутки, 9 января, на Донбассе.

Ранения и боевые травмы получили четверо. Один воин, к сожалению, погиб, сообщают в пресс-центре штаба.

«Факт ранения трое военнослужащих был подтвержден после выяснения всех обстоятельств происшествия. Так, стало известно, что в результате взрыва вражеского БПЛА вблизи наших позиций один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще двое получили акубаротравмы», — сказано в сообщении.

Сейчас ранены военные находятся в военно-лечебных учреждениях, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.