В ходе новогодней елочной кампании продано 32 тысячи елочек, — облуправление лесоохотничьего хозяйства

На Луганщине завершилась новогодняя елочная кампания 2019-2020 гг.

Об этом сообщает Луганское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.

В период кампании лесохозяйственными предприятиями, деятельность которых координируется Луганским областным управлением лесного и охотничьего хозяйства, при плане 29 тыс. шт., было реализовано около 32 тыс. новогодних деревьев, что составило 108% к плану.

Для предотвращения незаконных рубок в хвойных насаждениях работало 46 рейдовых бригад, в состав которых входило 126 работников Государственной лесной охраны, 24 работника Национальной полиции и представитель экологической инспекции. Всего в предновогодний период совместными группами было проведено 290 рейдов.

Совместными усилиями лесоводов и правоохранителей было выявлено и задокументировано 26 случаев незаконных рубок елей и выявлено 49 незаконно срубленных елок.

На лесонарушителей составлено 23 протокола, наложено 12,24 тыс грн. административных штрафов. По состоянию на 8 января 2019 года Взыскано 6,12 тыс. грн. административных штрафов.

В трех случаях на лесонарушителей, которые отказались от добровольного возмещения убытков, соответствующие материалы были переданы в правоохранительные органы.