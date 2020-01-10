В сети прокомментировали «хотелки» главарей «ЛДНР» за два года повысить выплаты до уровня «ростовских»

Накануне главари НВФ на временно неподконтрольной территории Луганщины и Донетчины заявили, что до 2022 года выплаты бюджетникам и пенсии вырастут до уровня выплат в Ростовской области РФ.

В частности, главарь «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что «повышение будет проходить в три этапа».

В сети появились ироничные комментарии по этому поводу

Вот он стремительный рывок развития ЛНР, он уже не за горами! Ура! Осталось потерпеть 2 года! pic.twitter.com/IDMKPmeHLI — ЛНР (Колывано-Бджолария) (@fake_LNR) 9 января 2020 г.

я так понимаю, Лёня с Мавродичем синхронно получает указания, что ляпать? После визитов в Мск) pic.twitter.com/I5D0okZT4v — ЛНР (Колывано-Бджолария) (@fake_LNR) 9 января 2020 г.





При этом в телеграмм-канале «Луганский инсайд», симпатизирующему НВФ, пишут, что если кремлевские кураторы на оккупированном Донбассе дали такое «указание», то «повышение сделать реально».

«Если большую часть средств не разворуют», — отмечают в телеграмм-канале.

«Ростовская область довольно небогатая область по российским меркам. Главное чтобы параллельно цены (которые и так ростовские) быстро не поползли вверх. И да, повышение зарплат не коснется шахтеров и промышленников — их отдали (не всех, но большую часть) на растерзание «ВТС» Курченко», — сказано в сообщении.