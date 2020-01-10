В сети прокомментировали «хотелки» главарей «ЛДНР» за два года повысить выплаты до уровня «ростовских»

Накануне главари НВФ на временно неподконтрольной территории Луганщины и Донетчины заявили, что до 2022 года выплаты бюджетникам и пенсии вырастут до уровня выплат в Ростовской области РФ.
В частности, главарь «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что «повышение будет проходить в три этапа».
В сети появились ироничные комментарии по этому поводу
Вот он стремительный рывок развития ЛНР, он уже не за горами! Ура! Осталось потерпеть 2 года! pic.twitter.com/IDMKPmeHLI
— ЛНР (Колывано-Бджолария) (@fake_LNR) 9 января 2020 г.
я так понимаю, Лёня с Мавродичем синхронно получает указания, что ляпать? После визитов в Мск) pic.twitter.com/I5D0okZT4v
— ЛНР (Колывано-Бджолария) (@fake_LNR) 9 января 2020 г.
При этом в телеграмм-канале «Луганский инсайд», симпатизирующему НВФ, пишут, что если кремлевские кураторы на оккупированном Донбассе дали такое «указание», то «повышение сделать реально».
«Если большую часть средств не разворуют», — отмечают в телеграмм-канале.
«Ростовская область довольно небогатая область по российским меркам. Главное чтобы параллельно цены (которые и так ростовские) быстро не поползли вверх. И да, повышение зарплат не коснется шахтеров и промышленников — их отдали (не всех, но большую часть) на растерзание «ВТС» Курченко», — сказано в сообщении.comments powered by HyperComments