В сети прокомментировали «хотелки» главарей «ЛДНР» за два года повысить выплаты до уровня «ростовских»

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Накануне главари НВФ на временно неподконтрольной территории Луганщины и Донетчины заявили, что до 2022 года выплаты бюджетникам и пенсии вырастут до уровня выплат в Ростовской области РФ.

В частности, главарь «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что «повышение будет проходить в три этапа».

В сети появились ироничные комментарии по этому поводу

 


При этом в телеграмм-канале «Луганский инсайд», симпатизирующему НВФ, пишут, что если кремлевские кураторы на оккупированном Донбассе дали такое «указание», то «повышение сделать реально».

«Если большую часть средств не разворуют», — отмечают в телеграмм-канале.

«Ростовская область довольно небогатая область по российским меркам. Главное чтобы параллельно цены (которые и так ростовские) быстро не поползли вверх. И да, повышение зарплат не коснется шахтеров и промышленников — их отдали (не всех, но большую часть) на растерзание «ВТС» Курченко», — сказано в сообщении.

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