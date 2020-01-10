На Луганщине патрульные предотвратили попытку суицида

Инцидент произошел в Новодружеске Луганской области. Патрульных вызвала супруга мужчины, который хотел совершить самоубийство.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Луганской области.

«Инспекторы, не теряя ни секунды, бросились на помощь. Отсоединили провод и вытащили из узкой ванной комнаты, без сознания, в коридор. Проверили пульс и дыхательные пути. Мужчина немного пришел в себя и пытался дышать, инспекторы положили пострадавшего в стабильное боковое положение и следили за состоянием до приезда скорой помощи», — сказано в сообщении.

Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение Лисичанской городской больницы.

«Как оказалось, семейные неурядицы привели мужчину и отца двух детей к такому ужасного поступку», — резюмировали патрульные.