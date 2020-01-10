В сети назвали возможную причину новогоднего «шмона», который устроили НВФ «ДНР»

Активные проверки транспорта на украинских номерах и задерживание людей с украинскими паспортами на временно неподконтрольной территории Донетчины в период новогодних праздников, вероятно, связаны с желанием «состричь» побольше денег с граждан.

Такое мнение высказали в телеграмм-канале «Вольнодумец» со ссылкой на источники в «горсовете» Донецка.

«Как рассказали знакомые нам сотрудники Донецкого горсовета, все очень просто: в ДНР и в Донецке нет денег. Вообще нет! Вот и решили пополнить бюджет…По словам сотрудника горсовета, Пушилин таким образом нашел выход, где взять деньги. Все контролирующие органы ДНР получили указание «настричь бабок» в праздничные дни, когда сюда приедет много людей с подконтрольной Украине территории. Ясное дело, раз они не живут здесь, значит не любят ДНР и не исключено, что могут быть врагами ДНР. Раз приезжают в Донецк, значит есть деньги. Поэтому «шманать эту категорию безбожно». Если есть признаки того, что за человека дадут выкуп, тогда на подвал», — сказано в сообщении.

По словам источника, «местное ГАИ» получило указание задерживать и проверять все машины на украинских номерах, в том числе зарегистрированные в Донецкой области на подконтрольной Украине территории.

«Ясно, что указанные действия должны вызвать панику у местного населения и оно должно массово оформлять паспорта ДНР и РФ, а также осуществлять перерегистрацию авто с украинских номеров на дынырийские номера, на которых, правда, никуда не выедешь. А это все деньги в бюджет недореспублики», — говорит информатор.

В телеграмм-канале также отметили, что в «бюджете ДНР» катастрофически не хватает денег.

«Не хватает на зарплаты всем бюджетникам. Зарплаты постоянно задерживают или выдают только половину или часть…», — резюмирует источник.