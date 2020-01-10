На Донбассе задержали члена НВФ, который охранял место катастрофы «МН-17″

Во время реализации оперативной информации пограничники из состава Объединенных сил задержали гражданина Украины 1994 года рождения, который принимал непосредственное участие в деятельности вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированной части Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ

Как выяснилось, в течение второй половины 2014 года, в разгар боевых действий на Донбассе, задержанный проходил «службу» в составе одного из военизированных подразделений боевиков. Задачи российских кураторов выполнял на незаконных блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области, где неоднократно был свидетелем преступлений и издевательств над гражданским населением.

«Начиная с конца августа 2014 года, осуществлял охрану места катастрофы, сбитого российскими войсками, рейса «МН-17». Кроме этого, за денежное вознаграждение от 500 до 1500 рублей РФ собирал и отдавал террористам обломки самолета и личные вещи погибших. За это время неоднократно наблюдал присутствие на месте трагедии военнослужащих вооруженных сил РФ, осуществляли общий контроль и управление всеми действиями боевиков. Подтвердить преступную деятельность задержанного бывшего боевика помогли фото с его страницы в одной из соцсетей, где он в военной форме с оружием в руках снятый на фоне обломков сбитого пассажирского самолета», — сказано в сообщении.

Задержанного передали представителям Национальной полиции. В ЕРДР внесены сведения об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности».

Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.