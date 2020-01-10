Митинги в непризнанной Абхазии: среди ключевых фигур протеста наемник, воевавший за «ДНР»

Среди протестующих на оккупированной РФ грузинской территории Абхазии, которые штурмовали «администрацию президента» 9 января, заметили известного наемника Ахру Авидзбу (позывной «Абхаз»), который воевал на Донбассе в рядах НВФ «ДНР».

В 2014 году он участвовал в отстранении бывшего абхазского лидера Александра Анкваба и заявил, что нынешнего главу на этом посту ждет та же судьба.

Интересно, что Ахра Авидзба в 2014 году также поехал на оккупированную территорию Донбасса, где стал «первым командиром интернациональной бригады «Пятнашка»».

Напомним, что 9 января в непризнанной Абхазии прошли массовые протесты с требованием новых выборов. Действия оппозиционных митингующих привели к повреждениям имущества и пострадавшим.