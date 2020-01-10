На выходных в Луганской области обещают мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица

Сегодня, 10 января, в Луганской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью 1-6 0 мороза, днем от 2 0 мороза до 3 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью 2-4 0 мороза, днем около 0 0 .

по городу Луганск

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью 3-5 0 мороза, днем около 0 0 .

В субботу, 11 января, облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 0-5 0 мороза, днем от 2 0 мороза до 3 0 тепла.

В воскресенье, 11 января, облачно с прояснениями. Ночью мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью и днем от 3 0 мороза до 2 0 тепла.