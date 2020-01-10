С начала года патрульные Луганщины поймали 16 пьяных водителей

За первые дни нового года патрульные обнаружили 16 нетрезвых водителей, которых привлекли к ответственности по статье 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения).

Об этом сообщили в Патрульной полиции Луганской области

Патрульные напоминают, что нетрезвое (в состоянии алкогольного или наркотического опьянения) управление предусматривает:

— на первый раз штраф 10200 гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год

— если эти действия совершены повторно (вторично) в течение года — штраф 20400 гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года;

— если лицо уже дважды в течение года привлекалось к ответственности за подобные действия — штраф 40800 гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок 10 лет.