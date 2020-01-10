В Сватовском районе прощаются с умершим участником АТО/ООС Вадимом Сиренко

Сегодня Сватовщина прощается с умершим земляком, военнослужащим Вооруженных Сил Украины, участником АТО / ООС Сиренко Вадимом Сергеевичем.

Об этом сообщает пресс-служба Сватовской РГА.

«В феврале нынешнего года Вадиму должно было исполниться двадцать четыре года. Он не успел создать свою семью, но после себя оставил светлые воспоминания родных, друзей и знакомых», — сказано в сообщении.

В 2016 году Вадим начал службу в рядах Вооруженных Сил Украины, затем подписал контракт и ушел добровольцем в АТО. В 2018 году был освобожден по состоянию здоровья.

В РГА выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего воина в связи с невосполнимой утратой.