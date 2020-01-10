Участники антарктических экспедиций приедут в гости к северодонецким школьникам

27 школ по всей Украине стали победителями конкурса «Пригласи полярника к себе» — в конце 2019-го его уже второй раз провели МОН и Национальный антарктический научный центр. Итоги конкурса были подведены вчера, 9 января 2020 года.

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Школы-победители посетят участники украинских антарктических экспедиций, которые расскажут детям о жизни и работе на станции «Академик Вернадский», покажут фото и видео зимивок, а также привезут подарки. В частности, ученики узнают, как же на самом деле проходит один день жизни полярника, ведь именно это было темой второго конкурса: школьники должны были написать, как они представляют себе этот день.

Всего на конкурс поступило более 60 писем. Лучшие из них выбирали лично полярники, в частности, участники 24-й экспедиции, которая сейчас находится на станции «Академик Вернадский».

«В письмах поразила детская непосредственность и одновременно осведомленность и увлеченность профессией полярника. Интересно, что работа в Антарктиде воспринимается детьми почти как исследование на другой планете «, — отметил руководитель экспедиции Игорь Дикий.

Например, дети рассказывали о жизни украинских полярников глазами пингвина, показывали один день в комиксах или на конструкторе Lego, отправляли в Антарктиду щедривку на комете, добавляли в рацион ученых ромашку из Карпат, котлеты по-киевски и сало с чесноком, предполагали, что зимовщики вырезают из льда кусты и деревья, чтобы не скучать за растениями и тому подобное.

Среди прочих школ, полярники посетят Северодонецкую ООШ І-ІІІ ступеней №12 в Луганской области