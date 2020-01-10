Гайдай вручил грамоты Верховной Рады военнослужащим

Грамоты Верховной Рады Украины вручил председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай нашим военнослужащим.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА

«Спасибо вам за службу, за то, что защищаете нашу землю. Благодаря героизму украинских военнослужащих жители Луганщины могут спокойно жить и работать. Сделаю все зависящее как председатель областной государственной администрации и руководитель областной военно-гражданской администрации для решения вопросов нашей армии », — отметил глава Луганщины.

В свою очередь, военные поблагодарили Сергея Гайдая за плодотворное сотрудничество и высокий уровень взаимодействия в сложное для страны время.

«Для нас важна поддержка областной военно-гражданской администрации — все, что вы делаете на пути к победе», — сказал полковник Дмитрий Бородавко.

Поэтому, за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета, мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в зоне проведения операции объединенных сил, образцовое выполнение служебного долга грамотами Верховной Рады Украины отмечены военнослужащие — полковник Владимир Бербушенко, полковник Дмитрий Бородавко, старший сержант Юрий Губа, старшина Андрей Плугов и подполковник Юрий Ковцур, который является командиром одной из воинских частей.