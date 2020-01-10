На неподконтрольной Донетчине оккупанты задолжали шахтерам 1 миллиард рублей

Долги перед работниками угольных предприятий на временно неподконтрольной территории Донетчины составляют более одного миллиарда российских рублей.

Такими данными располагает «Восточная правозащитная группа».

«По информации наших источников в рабочем движении ОРДО, за 2019 год, шахты находящиеся на оккупированной части Донецкой области добыли 9,8 млн. тонн угля (вместе с нелегальными шахтами, копанками). Но сейчас долги по заработной плате оккупационных администраций и компаний (ВТС и ГАЗальянс) перед шахтерами ОРДО составляет более 1 млрд. рублей», — сказано в сообщении.

В частности, оккупанты должны:

Шахта им. Скочинского — задолженность за ноябрь 2019 году в размере 50% и декабрь 2019 в размере 100%;

Шахта им. Засядько — задолженность за ноябрь 2019 году в размере 75% и декабрь 2019 в размере 100%;

Шахты «Макеевугля» — задолженность за ноябрь и декабрь 2019 в размере 100%;

Шахта «Горняк-95» — задолженность за ноябрь 2019 году в размере 50% и декабрь 2019 в размере 100%;

Шахта «Ждановская» — задолженность за ноябрь и декабрь 2019 в размере 100%;

Шахта «Комсомолец Донбасса» -задолженность за ноябрь 2019 году в размере 40% и декабре 2019 в размере 100%.