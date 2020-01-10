В неподконтрольных Ровеньках взрыв газового баллона унес жизнь женщины, ее муж в больнице

Во временно неподконтрольных Ровеньках женщина погибла в результате взрыва газового баллона, ее муж пострадал.

Об этом сообщили в так называемом «МЧС ЛНР».

Инцидент произошел 6 января в частном доме на ул. Полевой (микрорайон Черниговский). Огнеборцев вызвали на тушение пожара.

Прибыв на место вызова, они выяснили, что пожар в своем жилище пытались потушить хозяева – 52-летний мужчина и его 51-летняя жена — оба со значительными ожогами.

Медики, также приехавшие на место ЧП, госпитализировали пострадавших. На следующий день женщина скончалась, мужчина с ожогами 30% лица и тела был доставлен в ожоговое отделение луганской больницы в тяжелом состоянии.

Загорание ликвидировано в 17:12. Огнем уничтожены крыша на пл. 130 кв. м и 2 стены пл. 40 кв. м жилого дома.

Основной версией пожара специалисты считают взрыв газового баллона с последующим горением