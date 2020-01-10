На Донбассе погиб украинский военнослужащий

В течение минувших суток, 9 января, пророссийские боевики 6 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе, погиб один украинский военнослужащий

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, НВФ открывали огонь вблизи Павлополя, Водяного, Невельского, Песок, Красногоровки и Хутор Вольного.

«Вчера, 9 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения», — проинформировал пресс-центр.

С начала нынешних суток российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня: из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции ООС рядом с Марьинкой.

Данных о потерях с украинской стороны не поступало.