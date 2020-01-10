«Теперь может на Гурова в переходе выступать»: в сеть выложили видео поющего Пушилина

Видео выступающего под фонограмму Пушилина выложили в одной из донецких групп Вконтакте как ответ на ироничное замечание по поводу того, что давно в «республике» не устраивали праздников.

Об этом пишет ДонПресс

«Держите и Наслаждайтесь!

Пока не будет 100 лойсов — дулю вам, а не концерты» — подписан ролик с «главой республики».

На видео Пушилин выступает летом на площади Ленина на очередном празднике, где поет дуэтом вместе с местным артистом Андреем Старинцевым. На кадрах ролика видно, что самопровозглашенный «правитель» еле прикасается к струнам гитары, которую вынес на сцену для выступления. Это сразу заметили пользователи, что и отметили в комментариях.