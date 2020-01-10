«Теперь может на Гурова в переходе выступать»: в сеть выложили видео поющего Пушилина

Видео выступающего под фонограмму Пушилина выложили в одной из донецких групп Вконтакте как ответ на ироничное замечание по поводу того, что давно в «республике» не устраивали праздников.
Об этом пишет ДонПресс
«Держите и Наслаждайтесь!
Пока не будет 100 лойсов — дулю вам, а не концерты» — подписан ролик с «главой республики».
На видео Пушилин выступает летом на площади Ленина на очередном празднике, где поет дуэтом вместе с местным артистом Андреем Старинцевым. На кадрах ролика видно, что самопровозглашенный «правитель» еле прикасается к струнам гитары, которую вынес на сцену для выступления. Это сразу заметили пользователи, что и отметили в комментариях.
«даже тут найо**л — под фанеру и на неподключенной гитаре))»
«Так зачем нам на концерты приглашать „звезд“?
Пусть на каждый праздник и любое событие поет господин Пушилин на всех площадках Донецка. Дешево, сердито, зажигательно»
«Как вариант, теперь может в переходе на Гурова песни петь»
«Петросян отдыхает»