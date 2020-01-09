В Донецке устроили охоту на авто с украинской регистрацией

В Донецке оккупанты останавливают автомобили с украинскими номерами и увозят их на эвакуаторе.

По сообщению очевидцев, владельцев авто также штрафуют, рассказал в Twitter блогер Денис Казанский, передает Главред

Главная претензия, предъявляемая водителям на авто с украинской регистрации — отсутствие «номеров ДНР».

«Идет охота и на владельцев украинских автономеров. По многочисленным сообщениям, машины на украинских номерах останавливают, штрафуют и увозят эвакуатором, если у водителя нет „номеров ДНР». Видео очевидцев», — прокомментировал он соответствующее видео.